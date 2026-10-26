Sturm "Manja"

Wie die Polizei mitteilte, gab es nach ersten Meldungen keine Hinweise auf Verletzte. Die "Mein Schiff 3" der Reederei Tui Cruises konnte nach Angaben einer Konzernsprecherin zum Pier zurückkehren. Zum Unfallzeitpunkt waren fast 2500 Gäste und gut 900 Crewmitglieder an Bord.
Vor der Küste der niederländischen Insel Schiermonnikoog musste die Besatzung eines zeitweise manövrierunfähigen Frachtschiffs gerettet werden. Drei Besatzungsmitglieder wurden Medienberichten zufolge verletzt.
An der deutschen Nordseeküste warnt das zuständige Bundesamt in der kommenden Nacht vor einer Sturmflut.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.