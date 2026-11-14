Kommentar zur Reform der Nachrichtendienste: Deutschland wird ein gutes Stück sicherer

BND und Verfassungsschutz bekommen mehr Befugnisse für die Abwehr von Terror, Spionage und Sabotage. Die Reform ist umstritten. Doch trotz aller Bedenken ist sie überfällig. Sie kann Deutschland sicherer und unabhängiger machen.

Von Marcus Pindur |
Der graue Schriftzug "Bundesnachrichtendienst" prangt unter dem Bundesadler an der Fassade des BND-Hauptsitzes in Berlin.
Mehr Befugnisse für den BND: Die Bundesregierung reagiert auf eine verschärfte Bedrohungslage durch Terroristen und ausländische Geheimdienste. (picture alliance / Sascha Steinach)
Deutschlands In- und Auslandsgeheimdienste hatten bislang nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu den Diensten anderer europäischer Länder deutlich weniger Befugnisse. Der Rechtsstaat sollte damit aus der Erfahrung des Naziregimes abgesichert werden. Eine strikte Trennung zwischen Nachrichtendiensten, die Informationen sammeln, und der Polizei, die aktiv gegen Rechtsbrüche vorgeht, ist jedoch so nicht mehr der Bedrohungslage angemessen. Deshalb ist das neue Nachrichtendienstrecht nicht nur notwendig, sondern überfällig.  
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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Die Dienste dürfen nun mit Cyberattacken die Infrastruktur von Angreifern stören, den Datenverkehr umleiten, für Angriffe gespeicherte Informationen löschen oder gezielt Falschinformationen verbreiten. Zumindest der für das Ausland zuständige Bundesnachrichtendienst (BND) darf das. Beim Verfassungsschutz, dem Inlandsnachrichtendienst, ist das anders. Solche Attacken unterliegen dem Vorrang der Polizeibehörden. Sie kommen nur in Betracht, wenn Schutzlücken anders nicht geschlossen werden können.   

Verschärfte Bedrohungslage   

Ein Beispiel: Bislang haben die deutschen Dienste Hinweise von ausländischen Partnern bekommen. Manchmal sind diese Informationen allerdings verknüpft mit der Auflage, diese nicht an Dritte, etwa an die deutsche Polizei, weiterzugeben, weil die Partnerdienste keine Hinweise auf ihre Methoden und Quellen geben wollen. In solchen Fällen kann der Verfassungsschutz jetzt selbst aktiv werden.  
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Mafia-Strukturen müssen mit modernen Mitteln bekämpft werden  

Der Hintergrund ist die verschärfte Bedrohungslage mit Blick auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste, vor allem von Russland, China und dem Iran. Auch internationale Mafia-Strukturen müssen mit modernen Mitteln bekämpft werden. Die Reform des Nachrichtendienstrechts soll die Abhängigkeit von Informationen, die von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten geliefert werden, reduzieren. Ein Gewinn an Sicherheit und Souveränität und ein Abbau einseitiger Abhängigkeiten, zum Beispiel vom zunehmend erratischen Bündnispartner USA.   

Ständige Kontrolle der Nachrichtendienste unabdingbar 

Wichtig ist, dass das Handeln der Nachrichtendienste einer ständigen Kontrolle unterworfen ist. Mehr Kompetenzen auf der einen Seite erfordern eine stärkere Kontrolle auf der anderen. Die Aufsicht wird im Unabhängigen Kontrollrat gebündelt, der als oberste Bundesbehörde gestärkt und ausgeweitet wird. Das muss allerdings auch schnell passieren. Die Zeitenwende ist somit auch bei den Geheimdiensten angekommen. Deutschland wird mit dieser Reform ein gutes Stück sicherer.
Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.