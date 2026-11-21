Ruanda spiele eine sehr destruktive Rolle, führte sie aus. Noch immer seien mehr als 10.000 ruandische Soldaten im Kongo. Ihnen werde vorgeworfen, an Tötungen und Folter beteiligt zu sein.
Kongolesische Außenministerin: Europa sollte seine Prinzipien konsequent anwenden
Kayikwamba Wagner forderte Europa auf, seine Prinzipien konsequent anzuwenden. Wenn man sich anschaue, wie entschlossen die EU etwa die territoriale Integrität der Ukraine verteidige, stelle man im Kongo fest, dass dies beim Umgang mit Ruanda anders sei. Zugleich bekomme man aber Ratschläge aus Europa, sich bei Menschenrechten besser aufzustellen.
Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) beabsichtigt, gemeinsam mit Dänemark, Griechenland, Österreich und den Niederlanden, Asylbewerber nach Ruanda zu bringen, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.
„Return Hubs“: Worum es bei dem geplanten Abschiebezentrum in Ruanda geht
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.