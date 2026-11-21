Die Außenministerin der Demokratischen Republik Kongo, Therese Kayikwamba Wagner. Sie hat einen deutschen Vater und verbrachte ihre Kindheit unter anderem in Köln. (Archivbild) (AFP / IGOR IVANKO)

Ruanda spiele eine sehr destruktive Rolle , führte sie aus. Noch immer seien mehr als 10.000 ruandische Soldaten im Kongo. Ihnen werde vorgeworfen, an Tötungen und Folter beteiligt zu sein.

Kongolesische Außenministerin: Europa sollte seine Prinzipien konsequent anwenden

Kayikwamba Wagner forderte Europa auf, seine Prinzipien konsequent anzuwenden. Wenn man sich anschaue, wie entschlossen die EU etwa die territoriale Integrität der Ukraine verteidige, stelle man im Kongo fest, dass dies beim Umgang mit Ruanda anders sei. Zugleich bekomme man aber Ratschläge aus Europa, sich bei Menschenrechten besser aufzustellen.

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) beabsichtigt, gemeinsam mit Dänemark, Griechenland, Österreich und den Niederlanden, Asylbewerber nach Ruanda zu bringen, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.

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Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.