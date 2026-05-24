EU-Mitglied

In der Republik Zypern haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste)

Prognosen zufolge liegen die konservative DISY-Partei und die linke AKEL-Partei mit Stimmenanteilen zwischen 21 und 25 Prozent in etwa gleich auf. Das berichtete der staatliche Rundfunk RIK kurz nach Schließung der Wahllokale. Drittstärkste Kraft im Parlament des EU-Mitglieds könnte demnach die ultranationalistische Nationale Volksfront werden. Daneben werden voraussichtlich mindestens fünf weitere Parteien vertreten sein.

Auf die Regierung in Zypern hat die Parlamentswahl keine direkte Auswirkung. Die politische Macht liegt beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird und die Regierung führt. Seit 2023 ist dies der konservative Präsident Christodoulidis.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.