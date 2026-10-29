Medienethik

Elif Eralp, Fraktionschefin der Berliner Linken. (dpa / Jan Woitas)

Eralps Team hatte im sogenannten Autorisierungsverfahren für das Interview neben den überarbeiteten Antworten offenbar versehentlich auch ihre Kommentare dazu an den "Spiegel" geschickt. Dazu sagte der Taz-Redakteur Felix Zimmermann im Deutschlandfunk , dies stelle zwar einen peinlichen Fehler von Eralps Presseteam dar. Doch müsse man alles, was bei Interviews innerhalb der Autorisierungsschleife geäußert werde, intern behandeln - wie etwa in einem Hintergrundgespräch. Auch dort erhalte man häufig relevante Informationen, zitiere aber dennoch nicht.

Zimmerman räumte ein, dass die Story des "Spiegel" ein großes Gewicht habe. Doch so reizvoll es sei, sie zu haben - Eralps Kommentare hätten in diesem Fall nicht an die Öffentlichkeit gehört.

Schaden für Journalismus

Der Taz-Redakteur kritisierte zudem, das Vorgehen des "Spiegel" beschädige den Journalismus insgesamt, weil von einer Redaktion Vertrauen gebrochen worden sei. Politiker müssten sich darauf verlassen können, dass das gelte, was vereinbart sei. Der "Spiegel" sei ein bedeutendes Magazin, und sein Vorgehen könnte negative Auswirkungen auch auf andere Medien haben.

Eralp hatte dem ”Spiegel” ein Interview gegeben und später eine autorisierte Fassung des Gesprächs an das Magazin geschick t. In dem Dokument waren versehentlich noch Kommentare und Anmerkungen enthalten, die Eralp und ihr Team hinterlassen hatten. Der "Spiegel" veröffentlichte die Kommentare, in denen es unter anderem heißt, Eralp wolle sich und ihre Familie nicht in Gefahr bringen. Offenbar wollte sie es vermeiden, den Namen eines Hamas-Sympathisanten zu nennen, der im September bei einer Wahlparty der Linken in Neukölln aufgetaucht war.

In seiner Titelstory begründet der "Spiegel", warum er die Kommentare veröffentlicht: "In einer Stadt, in der die potenzielle nächste Landeschefin so etwas schreibt (...) kann von innerer Sicherheit nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Deshalb hat sich der Spiegel entschieden, den Vorgang öffentlich zu machen."

Kritik von Linken-Spitze

Parteifreunde Eralps sehen das anders: Die Linken-Bundesvorsitzenden Schwerdtner und Pantisano erklärten: "Dass im Zuge der aufgebauschten Debatte um Die Linke nun private Inhalte von Elif Eralp veröffentlicht wurden, die die Sicherheit ihrer Familie akut bedrohen, geht zu weit." Die Sorge der Politikerin gehöre nicht in die Zeitung.

Der Linken-Politiker und Bundestags-Vizepräsident Ramelow bezeichnete das Vorgehen des "Spiegel" gar als niederträchtig: Damit werde "ein Mensch, der sich schutzlos fühlt, und dies intern kommuniziert, gezielt verletzt – und noch schutzloser gemacht", sagte Ramelow dem "Stern". Eine rein interne Kommunikation werde dazu benutzt, "um eine schwache Frau zu zeigen". Dies sei ein "anachronistisches Klischee".

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.