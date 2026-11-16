In Drittländern könnte es künftig "Abschiebezentren" geben. (Imago | i Images)

Der innenpolitische Sprecher, Fiedler, sagte, er könne das Vorhaben nicht vorbehaltlos unterstützen. Er verwies gegenüber dem Portal "Politico" auf hohe Kosten und offene Fragen, etwa zur Rechtsstaatlichkeit Ruandas. Die Abgeordneten Nasr und Demir verlangten, man müsse Dobrindts Pläne stoppen. Diese seien mit der SPD nicht abgestimmt. Die Parlamentarier warnten im Berliner "Tagesspiegel" vor willkürlicher Inhaftierung, Folter und Misshandlung.

Dobrindt nimmt heute in Wien an einem Treffen mit Vertretern vier weiterer EU-Staaten teil. Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Österreich und Griechenland stehen Berichten zufolge vor dem Abschluss eines Migrationsabkommens mit Ruanda. In dem Land würde damit das erste gemeinsame Abschiebezentrum außerhalb der EU entstehen. Dort sollen abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.