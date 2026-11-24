Im US-Kongress gibt es Kritik an der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang an die Konzernspitze. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mariam Zuhaib)

Der designierte Sprecher des Repräsentantenhauses, der demokratische Politiker Jeffries, erklärte, die Entscheidung für Huang sei unverantwortlich. Man werde nicht erlauben, dass die Trump-Regierung die nationale Sicherheit der USA für ihre persönliche Bereicherung aufs Spiel setze. Die republikanischen Vorsitzenden von drei Ausschüssen im Repräsentantenhaus erklärten, die kurze interne Untersuchung bei Nvidia und die Wiedereinsetzung von Huang beseitigten keinesfalls die Gefahren für die nationale Sicherheit.

Auch im Senat gibt es parteiübergreifend Kritik. Der republikanische Senator Cotton etwa erklärte, die Sache sei nicht damit erledigt, dass Huang seinen Job wiederhabe. Der Kongress habe viel Untersuchungsarbeit vor sich - und solle zudem rasch Gesetze auf den Weg bringen, um den Export von Hochleistungs-KI-Chips noch strenger zu kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.