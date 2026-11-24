Nvidia-Chef Jensen Huang und US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Photoshot)

Nur wenige hochrangige Regierungsmitarbeiter hätten davon gewusst. Demnach sei es die Aufgabe von Vance gewesen, die Bedenken des Nvidia-Verwaltungsrates zu zerstreuen. Das Gremium hatte eine Rückkehr von Huang zuvor noch abgelehnt.

Trump selbst sagte dem Sender CNBC, der Verwaltungsrat habe das getan, was man von ihm gewollt habe und die richtige Entscheidung getroffen. Dem Sender CNBC sagte Trump, ohne ihn sei der Schritt vermutlich nicht passiert. Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."

Verwaltungsrat lehnte Rückkehr zuvor ab

Nvidia hatte zuvor erklärt, ⁠Huang sei mit sofortiger Wirkung ⁠wieder ⁠Konzernchef. Man sehe darin nach Rücksprache mit US-Regierungsbeamten kein Risiko für die nationale Sicherheit, hieß es. Huang selbst dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte er. Bei Nvidia wurde er mit Applaus von den Beschäftigten begrüßt.

Washington setzt Megaspeed auf schwarze Liste

Huang war wegen mehrerer außerehelicher Affären zurückgetreten - darunter auch mit einer Frau, die im Verdacht steht, eine chinesische Spionin und zudem eine führende Managerin der Firma Megaspeed in Singapur war. Die Firma stand bereits vor einem Jahr im Verdacht, Nvidia-Chips trotz eines Verbots nach China zu verkaufen. Megaspeed wurde von der Regierung in Washington auf eine Sperrliste gesetzt und darf damit ohne besondere Genehmigung keine KI-Chips mehr von Nvidia kaufen.

Nvidia ist weltweit der marktbeherrschende Anbieter von KI-Prozessoren. Nach der Ankündigung schoss der Aktienkurs des Chipherstellers um mehr als 30 Prozentpunkte nach oben. Damit konnte Nvidia seinen Börsenwert um etwa 970 Milliarden US-Dollar steigern.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.