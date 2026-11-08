Bundespräsidentschaft

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (Britta Pedersen / dpa)

Die AfD-Vorsitzende Weidel sagte, aus Sicht der AfD-Fraktion sei Aigner keine gute Wahl. Das höchste Amt im Staat erfordere eine Persönlichkeit, die über den Parteien und Lagern stehe, die als Respektsperson wirke und das Land eine. Aigner habe als Präsidentin des Bayerischen Landtags mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die Rolle der Parteipolitikerin nicht ablegen könne. Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner meinte, sie hätte sich gewünscht, dass Union und SPD über die eigenen Reihen hinausgeschaut und eine Kandidatur gesucht hätten, die das Land zusammenbringe. Stattdessen machten die Regierungsparteien das höchste Amt im Staat wieder unter sich aus.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.