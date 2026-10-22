Verkehrsministerkonferenz

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten über die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. (Symbolbild) (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Finanzierung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. Die Länder fordern mehr Geld, um das Angebot bei Bussen und Bahnen aufrechterhalten zu können. Hintergrund sind unter anderem steigende Trassenpreise im Schienenverkehr. Die geplante Kürzung von Fördermitteln für Elektrobusse kritisieren die Verkehrsminister der Länder. Der Bund verweist dagegen auf begrenzte finanzielle Spielräume. Auch ein Vorschlag für ein günstigeres Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer wurde zunächst vertagt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.