Lebensmittelindustrie

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vorigen Jahr rund 72.800 Tonnen der Weihnachtsbäckerei hergestellt. Gründe für den Rückgang gaben die Statistiker nicht an. 20.000 Tonnen Lebkuchen gingen in den Export. Die Hälfte davon wurde nach Österreich, Polen und Frankreich geliefert. Außerhalb Europas sind die USA, Australien und Brasilien die Hauptabsatzmärkte.
Die Statistik erfasst Betriebe von Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.