Auch "Der Spiegel" berichtet darüber. Am späten Nachmittag soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Bei der Wahl am 20. September war die Linke stärkste Kraft geworden. Überschattet wurden die Sondierungsgespräche von Antisemitismusvorwürfen gegen einzelne Linke-Mitglieder. Am Freitag war die Fraktionsspitze auf Distanz zur besonders umstrittenen Neuköllner Abgeordneten Emde gegangen.
Der Fraktionsvorsitzende Schulze erklärte, man müsse feststellen, dass die Abgeordnete nicht mit der Partei kooperiere. Eine gemeinsame Arbeitsgrundlage sei nicht gegeben. Bei der Sitzung des Fraktionsvorstands am kommenden Dienstag solle über das weitere Vorgehen beraten werden. Für einen möglichen Ausschluss von Emde aus der Linken-Fraktion wäre eine Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten nötig. Die Politikerin ist wegen ihrer Äußerungen zum Existenzrecht Israels umstritten, die sie zuletzt noch einmal wiederholt hat.
Vor diesem Hintergrund hatte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Beck, vor der Bildung einer rot-grün-roten Koalition in Berlin gewarnt. Die Linkspartei in Berlin sei ein „gäriger antizionistischer Haufen“, sagte Beck im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.