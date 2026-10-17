Haben sich offenbar geeinigt: Steffen Krach (r-l, SPD), Kerstin Wolter (Die Linke) und Werner Graf (Bündnis90/Die Grünen) (Annette Riedl/dpa)

Der Fraktionsvorsitzende Schulze erklärte, man müsse feststellen, dass die Abgeordnete nicht mit der Partei kooperiere. Eine gemeinsame Arbeitsgrundlage sei nicht gegeben. Bei der Sitzung des Fraktionsvorstands am kommenden Dienstag solle über das weitere Vorgehen beraten werden. Für einen möglichen Ausschluss von Emde aus der Linken-Fraktion wäre eine Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten nötig. Die Politikerin ist wegen ihrer Äußerungen zum Existenzrecht Israels umstritten, die sie zuletzt noch einmal wiederholt hat.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.