Nach "Spiegel"-Bericht

Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke (picture alliance/dpa/Michael Bahlo)

Sie sprach im Deutschlandfunk von einer Kampagne, um die Linke und Eralp zu diffamieren. Seit Tagen sorgt ein Bericht des Magazins "Der Spiegel" für Aufsehen, wonach Eralp die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr sieht, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten in Berlin äußert. Politiker von CDU und SPD erklärten daraufhin, Eralp könne unter diesen Umständen nicht Berliner Bürgermeisterin werden.

Schwerdtner sagte, diese Angst sei zutiefst menschlich. Eralp werde schon seit Monaten fast täglich beleidigt und bedroht. Die Lage sei sehr ernst. Sie fügte hinzu, die Angst bürgerlicher Parteien vor einer linken Regierung scheine größer zu sein als die Angst, die Elif Eralp habe. Jetzt gehe es darum, was die Linke gemeinsam mit SPD und Grünen in Berlin umsetzen könne.

Die Berliner Linke entscheidet heute auf einem Parteitag über den Beginn von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD. Erwartet wird eine Mehrheit für das Vorhaben. Vor dem Tagungsort sind Proteste angekündigt, die "konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung" fordern.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.