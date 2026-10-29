Gesundheitspolitik

Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) (imago / dts Nachrichtenagentur)

So sei die Zahl der Bedürftigen innerhalb von 20 Jahren von zwei auf mehr als sechs Millionen gestiegen, erklärte Linnemann. Künftig müssten Pflegeleistungen besser gesteuert werden und zielgenauer denjenigen helfen, die sie wirklich brauchten.

Kommission soll Vorschläge machen

Gestern hatte eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission ihre Arbeit aufgenommen, die bis Ende Januar Vorschläge für eine Strukturreform vorlegen soll. Ziele sind, die Pflege in Deutschland langfristig finanzierbar zu machen, Maßnahmen für eine bessere Versorgung zu erarbeiten und Verbesserungen im Bereich Prävention und Rehabilitation vorzuschlagen.

2025 erhielten rund sechs Millionen Menschen in Deutschland Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die Zahl der Empfänger verdoppelte sich in den vergangenen Jahren. In der Folge erhöhten sich die Ausgaben von rund 24 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf fast 74 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Weil die Einnahmen nicht entsprechend stiegen, gibt es in der Pflegeversicherung ein Milliardendefizit. Ein weiteres Problem sind zu wenig Pflegekräfte: Bis 2034 könnten laut Deutschem Pflegerat bis zu 500.000 Beschäftigte fehlen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.