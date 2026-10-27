Kiew wurde erneut von russischen Drohnen angegriffen. (picture alliance / AP Photo / Dan Bashakov / Dan Bashakov)

Nach ukrainischen Angaben kam bei russischen Luftangriffen auf die Hauptstadt Kiew mindestens ein Mensch ums Leben. Dabei seien auch ein Universitätsgelände und die Südbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt worden. Russland meldete seinerseits einen Toten bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Grenzregion Brjansk. Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja sollen bei einem Angriff auf einen Bus ein Mensch getötet und 30 weitere verletzt worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Seit der Nacht gilt rund um die von Russland kontrollierte Stadt Oleschky im Gebiet Cherson eine befristete Feuerpause. Sie soll Hilfslieferungen für die Bevölkerung ermöglichen und die Einrichtung eines humanitären Korridors vorbereiten. Die Waffenruhe ist bis zum 1. November vorgesehen. Beide Seiten meldeten zunächst keine Verstöße.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.