Landesweite Demonstrationen

Bei den Protesten in Lyon setzte die Polizei Tränengas ein. (Laurent Cipriani / AP / dpa / Laurent Cipriani)

Auch in Marseille und Lyon lieferten sich vermummte Jugendliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Clermont-Ferrand, Grenoble und Lille setzten die Beamten Tränengas ein. In Nizza und Rennes kam zudem ein Wasserwerfer zum Einsatz, nachdem Demonstranten eine Aufforderung zur Räumung ignoriert hatten. Bis zum Nachmittag wurden laut dem Innenministerium 135 Menschen festgenommen.

Innenminister Nunez hatte landesweit 70.000 Polizisten mobilisiert, 10.000 mehr als vor einer Woche, als es am Rande von Protesten in vielen Städten zu massiver Gewalt und Plünderungen kam.

In Paris blieben Museen wie der Louvre und das Musée d'Orsay geschlossen. Ladenbesitzer schützten ihre Schaufenster mit Holzplatten.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.