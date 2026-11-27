Man könne dies derzeit nicht ausschließen, sagte die Fraktionsvize Wittig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ziel müsste aber eigentlich Klarheit über eine alternative Struktur sein. Parteigründerin Wagenknecht erklärte, mit der AfD sei man sich in der Einschätzung einig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner heutigen Form eine Katastrophe sei. Er sei mit wenigen Ausnahmen zu einem Propagandafunk geworden, dessen Nachrichtensendungen viele Ostdeutsche an das DDR-Fernsehen erinnerten. Es müsse eine echte Reform geben. AfD-Chefin Weidel sagte der Zeitung "Die Welt", der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei - Zitat - "absolut linksgrün" und darauf angelegt, die AfD nach allen Regeln der Kunst zu schädigen.
Am 8. Dezember will sich der AfD-Politiker Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen lassen und den MDR-Staatsvertrag umgehend kündigen. Was das für die Rundfunkversorgung in Sachsen-Anhalt konkret bedeuten würde, ist unklar. Der AfD allein fehlen drei Stimmen zur Mehrheit. - Das BSW kommt heute zu seinem Bundesparteitag in Dresden zusammen. In der Partei gibt es massiven Streit über den Umgang mit der AfD. In Medienberichten war zuletzt von einer möglichen Spaltung der Partei die Rede.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.