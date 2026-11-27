Sahra Wagenknecht (BSW). (picture alliance/dpa | Peter Gercke)

Am 8. Dezember will sich der AfD-Politiker Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen lassen und den MDR-Staatsvertrag umgehend kündigen. Was das für die Rundfunkversorgung in Sachsen-Anhalt konkret bedeuten würde, ist unklar. Der AfD allein fehlen drei Stimmen zur Mehrheit. - Das BSW kommt heute zu seinem Bundesparteitag in Dresden zusammen. In der Partei gibt es massiven Streit über den Umgang mit der AfD. In Medienberichten war zuletzt von einer möglichen Spaltung der Partei die Rede.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.