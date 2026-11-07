Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier

Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Aigner ist die Wunschkandidatin von CSU-Chef Söder, der seit Monaten für sie wirbt. Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz ließ bislang aber offen, ob er die CSU-Politikerin unterstützt. Öffentlich festgelegt hat er sich bislang nur in der Frage, dass eine Frau ins höchste Staatsamt gewählt werden soll.

Klingbeil: SPD ist für Aigner

Die SPD ist nach Angaben des Vorsitzenden Klingbeil bereit, Aigner bei einer offiziellen Kandidatur mit zur Bundespräsidentin zu wählen. Wenn die CDU Aigner vorschlage, werde die SPD das begrüßen und unterstützen, sagte er in Berlin. Aigner habe eine wahnsinnig integrative Kraft, die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche.

Wahl am 30. Januar

Aigner ist derzeit Präsidentin ⁠des bayerischen Landtags. ‌Im Kabinett von Kanzlerin Merkel war ​die CSU-Politikerin Bundeslandwirtschaftsministerin. Das neue deutsche Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt.

Bundespräsident Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Aigner hat bereits aus den Reihen von SPD und ‌Grünen Zustimmung ‌erfahren, womit ihre Wahl als gesichert gelten dürfte. Sie wäre die erste Frau ⁠an ⁠der Staatsspitze ⁠der Bundesrepublik.

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Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.