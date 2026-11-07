Bundespräsidentenwahl

Ilse Aigner (CSU) - nach Medienberichten will auch die CDU sie für das Amt der Bundespräsidentin nominieren (dpa / Pia Bayer)

Aigner ist die Wunschkandidatin von CSU-Chef Söder, der seit Monaten für sie wirbt. Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz ließ bislang aber offen, ob er die CSU-Politikerin unterstützt. Bei einer Veranstaltung der "Westfalenpost" in Hagen sagte der Bundeskanzler nach Angaben der Zeitung, CDU und CSU hätten ein Verfahren verabredet. Vielleicht sei er einer der wenigen, die sich noch an Verabredungen hielten. Öffentlich festgelegt hat Merz sich bislang nur in der Frage, dass eine Frau ins höchste Staatsamt gewählt werden soll.

Kiesewetter spricht von Dilletantismus

Merz' Vorgehen in dem Auswahlprozess war zuletzt auf harte Kritik in den eigenen Reihen gestoßen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter hatte im ZDF erklärt, ausgerechnet bei diesem Spitzenamt - Zitat - "so zu dilettieren und zu verzögern", sei "bitter". Man erlebe eine "verstolperte, handwerklich schwierige Phase". Merz erkenne den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät und habe bisher kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Ihm sei es nur wichtig gewesen, Bundeskanzler zu werden, so Kieswetter. Einem Kanzler müsse es aber gelingen, die Leute mitzunehmen.

Klingbeil: SPD ist für Aigner

Die SPD ist nach Angaben des Vorsitzenden Klingbeil bereit, Aigner bei einer offiziellen Kandidatur mit zur Bundespräsidentin zu wählen. Wenn die CDU Aigner vorschlage, werde die SPD das begrüßen und unterstützen, sagte er in Berlin. Aigner habe eine wahnsinnig integrative Kraft, die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche.

Wahl am 30. Januar

Aigner ist derzeit Präsidentin ⁠des bayerischen Landtags. ‌Im Kabinett von Kanzlerin Merkel war ​die CSU-Politikerin Bundeslandwirtschaftsministerin. Das neue deutsche Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt.

Bundespräsident Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Aigner hat bereits aus den Reihen von SPD und ‌Grünen Zustimmung ‌erfahren, womit ihre Wahl als gesichert gelten dürfte. Sie wäre die erste Frau ⁠an ⁠der Staatsspitze ⁠der Bundesrepublik.

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Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.