Autor und Dramaturg

Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt und bekamen viele Preise (Viktoryia Kharytonava über das Schauspielhaus Wien)

Das Schauspielhaus Wien würdigte ihn als vernetzten Denker und genauen Beobachter gesellschaftlicher Verhältnisse. Laut dem Thalia Theater vermitteln seine Stücke trotz ihrer Themen um Tod, Leid und Exil Hoffnung und die Möglichkeit zur Veränderung. Moradpour wurde 1979 im Iran geboren und studierte dort zunächst Physik und Industrietechnik. Später folgten Hispanistik, Amerikanistik und Arabistik in Leipzig und Havanna.

Von 2014 an widmete Moradpour sich dem Szenischen Schreiben in Graz. Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.