Symbolbild zum Thema Zwangsräumungen: Ein Gerichtsvollzieher im Gespräch mit einem Bewohner. (picture alliance / dpa)

Das geht aus einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, berichtet die "Rheinische Post". Daten darüber, wer von Zwangsräumungen betroffen ist und wie viele Menschen in der Folge wohnungslos wurden, lagen der Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht vor.

Im Vorjahr habe die Zahl der Zwangsräumungen noch bei über 30.000 gelegen. Allerdings wies ein Sprecher des Justizministeriums der Zeitung zufolge darauf hin, dass die beiden Jahre nur sehr eingeschränkt vergleichbar seien, da sich die Erfassungsmethode verändert habe.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.