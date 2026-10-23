Ein Großteil der Todesfälle sei auf den Klimawandel zurückzuführen, heißt es in der Analyse, die in der Fachzeitschrift "Nature Health" veröffentlicht wurde.
Wissenschaftler vom britischen Imperial Grantham Institute und der London School of Hygiene and Tropical Medicine modellierten dafür die hitzebedingte Übersterblichkeit. Ihre Ergebnisse basieren auf Daten aus 854 urbanen Gebieten in den 27 EU-Staaten sowie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz.
Wie die Forscher erklärten, handelt es sich 2026 um den tödlichsten Hitzesommer in Europa seit Beginn der Berechnungen zur Sterblichkeit im Jahr 2000.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.