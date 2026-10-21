Zerstörungen nach einem russischen Angriff in Charkiow (Archivfoto). (picture alliance/AP Photo/Andrii Marienko)

Das teilte Ministerpräsident Korezkyj über den Messenger-Dienst Telegram mit. Bei den Attacken seien auch Energieanlagen in den Regionen Kiew, Odessa und Mykolajiw beschädigt worden. Aus dem Gebiet Poltawa meldeten die Behörden mehrere Verletzte beim Angriff auf eine Universität.

Die russischen Streitkräfte erklärten, der Angriff habe einem Lager für Drohnen gegolten. Zudem habe man erneut ein Frachtschiff im Schwarzen Meer angegriffen. Das Schiff mit militärischer Ausrüstung für die Ukraine sei auf dem Weg in den Hafen von Odessa getroffen worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Brjansk kam offiziellen Angaben zufolge ein Mensch ums Leben; zwei weitere Personen wurden demnach verletzt. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.