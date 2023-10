Nahost-Krieg

Der EU-Außenbeauftragte Borrell ist mit anderen Ministern im Oman, um die Lage in Israel zu erörtern. (AFP / -)

Auch Deutschland will nach Angaben von Bundesaußenministerin Baerbock seine Zahlungen an die Palästinensergebiete fortführen. Schweden kündigte dagegen an, seine Entwicklungshilfe für die Gebiete auf Eis zu löegen.

Die Videokonferenz fand am Rande von Beratungen zwischen der EU und den Staaten des Golf-Kooperationsrats in der omanischen Hauptstadt Maskat statt. Daran nahmen Borell und mehrere EU-Außenminister persönlich teil. In einer gemeinsamen Erklärung beider Seiten wurde dazu aufgerufen, im Krieg zwischen Israel und der Hamas Zivilisten zu verschonen.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, kritisierte die von Israel angekündigte vollständige Abriegelung das Gaza-Streifens. Er erklärte in Genf, das Völkerrecht verbiete, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben benötigten.

