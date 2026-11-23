Die Erde mit Bewegungen von Satelliten (picture alliance / CHROMORANGE / Ales Utouka)

Er reagierte damit auf Berichte von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", wonach die russische Führung nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen könne. Der Satellit namens "Sputnik-S" sei fertig konstruiert und lagere im Großraum Moskau. Kreml-Sprecher Peskow wies die Darstellungen als reine Spekulation zurück.

Eine nukleare Explosion im Weltraum könnte zum Ausfall von Satelliten führen, die etwa für Navigation und Telekommunikation benötigt werden. Das Ausmaß der Zerstörung hängt nach Angaben aus der Wissenschaft unter anderem davon ab, wo genau im All der nuklear bewaffnete Satellit platziert würde. Der Weltraumvertrag von 1967 untersagt es, Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen, auf Himmelskörpern zu stationieren oder in den Weltraum zu transportieren. In den 1950er und 60er Jahren hatten sowohl die USA als auch die Sowjetunion mehrere Nukleartests in großen Höhen und im Weltraum durchgeführt.

Für den Politikwissenschaftler Nico Lange geht es um psychologische Kriegführung. Lange sagte dem Deutschlandfunk, jedes Mal, wenn in Russland jemand "Atombombe" sage, werde groß berichtet und die Bevölkerung sei verunsichert. Dabei gebe es solche Meldungen schon seit Jahren, betonte Lange, der das Institut für Risikoanalysen und Internationale Sicherheit leitet.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.