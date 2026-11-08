Steinmeier-Nachfolge

Ilse Aigner (CSU) soll nach dem Willen von Bundeskanzler Merz Bundespräsidentin werden. (picture alliance / Michael Bihlmayer)

Aigner soll sich am Vormittag im CDU-Präsidium und -Bundesvorstand vorstellen und anschließend mit Merz vor die Presse treten. Danach wollen beide nach München reisen, um am Festakt zum 20. Jahrestag ​der Hauptsynagoge teilzunehmen.

Die Entscheidung für Aigner gilt nicht mehr als Überraschung. Zuletzt hatten sich die Meldungen verdichtet, dass sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD bereits auf die CSU-Politikerin verständigt hätten. Merz wollte dies aber bislang nicht bestätigen.

Aigner wäre die erste Frau und die erste CSU-Vertreterin an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland. Die Wahl in der Bundesversammlung findet am 30. Januar statt. Befürworter für eine Wahl Aigners gibt es auch bei den Grünen. Abgelehnt wird sie von der AfD und der Linken.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.