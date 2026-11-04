US-Kongresswahl

Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (Kay Nietfeld/dpa)

Merz sagte in Berlin, Trump habe schon in den letzten zwei Jahren weitgehend per Dekret am Kongress vorbei regiert. Der US-Präsident habe von der Verfassung her eine so starke Stellung, dass er anders als ein deutscher Bundeskanzler sehr unabhängig vom Parlament Entscheidungen treffen könne.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Laschet, meinte, die größte Herausforderung bleibe die Unberechenbarkeit Trumps. Möglicherweise werde dieser auf der internationalen Bühne sogar noch aggressiver auftreten, weil er dort noch gestalten könne, warnte der CDU-Politiker.

Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Ausgang der US-Zwischenwahlen heute nicht bewerten. Er sagte lediglich, man werde die enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern komme.

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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.