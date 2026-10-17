Bundeskanzler Friedrich Merz spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union. (Henning Kaiser / dpa)

Merz sagte in seiner Rede, wenn man nicht nachweise, dass die deutsche Volkswirtschaft wieder nachhaltig wachsen könne und dass die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest und nachhaltig reformiert worden seien, dann werde man bei der nächsten Wahl keine Chance haben.

Der Kanzler räumte ein, dass die Reformen das Land und die CDU aufwühlten. Doch erst nach deren Abschluss werde wieder mehr Ruhe einkehren. Diesen Weg müsse man jetzt gehen. Das gelte für Veränderungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der Pflege und auf dem Arbeitsmarkt.

Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen, Gniosdorz, hatte von Bundeskanzler Merz die Umsetzung von Strukturreformen verlangt . Das Land müsse raus aus den Fehlern der 2010er Jahre, jedes Problem mit Geld zuzuschütten, sagte Gniosdorz im Deutschlandfunk. Er erwarte von der Bundesregierung mehr Konsistenz. Man gewinne Vertrauen nur durch Taten zurück, nicht durch Ankündigungen.

Wildberger wirbt für Innovationen

Bundesdigitalminister Wildberger warb auf dem Deutschlandtag für mehr Mut und Zuversicht bei Innovationen in die Künstliche Intelligenz. Die KI werde Berufe und Wettbewerb verändern, biete aber auch Chancen, sagte Wildberger in Bonn.

Wildberger betonte, man müsse Reformen angehen und für mehr Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Der Leitantrag der Jungen Union befasst sich mit der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.