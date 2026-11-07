Bundespräsidentenwahl

Bundeskanzler und CDU-Chef Merz. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei einer Veranstaltung der "Westfalenpost" in Hagen sagte der Bundeskanzler nach Angaben der Zeitung, CDU und CSU hätten ein Verfahren verabredet. Vielleicht sei er einer der wenigen, die sich noch an Verabredungen hielten. Übereinstimmenden Berichten zufolge will die Union die CSU-Politikerin Aigner als Kandidatin benennen , vermutlich am Montag.

Merz' Vorgehen in dem Auswahlprozess war zuletzt auf harte Kritik in den eigenen Reihen gestoßen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter hatte im ZDF erklärt, ausgerechnet bei diesem Spitzenamt - Zitat - "so zu dilettieren und zu verzögern", sei "bitter". Man erlebe eine "verstolperte, handwerklich schwierige Phase". Merz erkenne den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät und habe bisher kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Ihm sei es nur wichtig gewesen, Bundeskanzler zu werden, so Kieswetter. Einem Kanzler müsse es aber gelingen, die Leute mitzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.