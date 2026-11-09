Treffen der CDU-Gremien

Bundeskanzler Merz und die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (Archivbild) (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann)

Der CDU-Vorsitzende hatte am Abend das Präsidium über seine Entscheidung für Aigner unterrichtet. Zuvor hatten sich die Meldungen verdichtet, dass sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD bereits auf die CSU-Politikerin verständigt hätten.

Aigner wäre die erste Frau und die erste CSU-Vertreterin an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland. Die Wahl des Nachfolgers von Bundespräsident Steinmeier in der Bundesversammlung findet am 30. Januar statt. Die Zustimmung der Koalitionsparteien und damit die Mehrheit in der Bundesversammlung gilt als sicher. Aigner kann zudem auch mit Stimmen der Grünen rechnen.

Kritik von AfD und Linken

Kritik an der Personalie kam aus der Opposition. Die AfD-Vorsitzende Weidel sagte, Aigner habe als Präsidentin des Bayerischen Landtags mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die Rolle der Parteipolitikerin nicht ablegen könne. Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner meinte, sie hätte sich gewünscht, dass Union und SPD über die eigenen Reihen hinausgeschaut und eine Kandidatin gesucht hätten, die das Land zusammenbringe.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.