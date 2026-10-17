Bundeskanzler Friedrich Merz spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union. (Henning Kaiser / dpa)

Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, betonte Merz. Zugleich äußerte er sich zum Ukrainekrieg, zu Europa und zur Reformpolitik. Er betonte, die CDU müsse sich neu erfinden, um eine starke Volkspartei zu bleiben.

Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen, Gniosdorz, verlangte von Bundeskanzler Merz die Umsetzung von Strukturreformen . Das Land müsse raus aus den Fehlern der 2010er Jahre, jedes Problem mit Geld zuzuschütten, sagte Gniosdorz im Deutschlandfunk. Er erwarte von der Bundesregierung mehr Konsistenz. Man gewinne Vertrauen nur durch Taten zurück, nicht durch Ankündigungen.

Wildberger wirbt für Innovationen

Bundesdigitalminister Wildberger warb auf dem Deutschlandtag für mehr Mut und Zuversicht bei Innovationen in die Künstliche Intelligenz. Die KI werde Berufe und Wettbewerb verändern, biete aber auch Chancen, sagte Wildberger in Bonn.

Wildberger betonte, man müsse Reformen angehen und für mehr Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Der Leitantrag der Jungen Union befasst sich mit der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.