Newsblog zu den US-"Midterms"

Der Demokrat El-Sayed am Wahlabend in Detroit (picture alliance/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Mittwoch, 4. November

+++ Das ZEW – das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim - rechnet damit, dass die Unsicherheit über den handelspolitischen Kurs der USA hoch bleibt.

Ohne Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat dürfte der Präsident versuchen, seine politische Agenda verstärkt über die Handels- und Außenpolitik voranzutreiben, heißt es in einer Mitteilung. Es wäre zudem ein Irrtum, von einer demokratischen Mehrheit eine grundlegende Rückkehr der USA zum Freihandel zu erwarten. Die protektionistische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik sei keine Besonderheit der Trump-Regierung.

+++ Das Ergebnis der US-Zwischenwahl stößt in Deutschland auf ein unterschiedliches Echo.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hakverdi, erwartet in beiden Kammern des Washingtoner Kongresses eine Änderung der politischen Dynamik. Zugleich schränkte Hakverdi ein, Trump habe als amerikanischer Präsident eine verfassungsrechtlich starke Stellung. Das gelte vor allem für die Außenpolitik.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hofft in diesem Bereich auf eine Mäßigung. So werde der Kongress etwa eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Iran oder die Übernahme russischer Forderungen gegenüber der Ukraine durch Trump nicht mittragen, sagte Röttgen im Deutschlandfunk

Die Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Brantner, sprach von einem fantastischen Sieg für die Demokraten. Bei der Wahl sei ein Stoppschild gegen US-Präsident Trump gezeigt worden, betonte sie im RBB-Hörfunk.

Der AfD-Außenpolitiker Frohnmaier wertete die Niederlage der US-Republikaner bei den Kongresswahlen als Rückschlag. "Mit den Republikanern teilen wir große weltanschauliche Schnittmengen und Zielsetzungen", sagte der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion der Nachrichtenagentur AFP.

+++ Der ehemalige demokratische US-Präsident Obama hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen.

Das amerikanische Volk habe eine klare Botschaft gesendet, schreibt Obama auf X. Es wolle eine Politik, die die Menschen zusammenbringe anstatt sie zu spalten. Die Amerikaner forderten von ihren Führungskräften konkrete Lösungen für die Herausforderungen. Ungeachtet der noch zweijährigen Amtszeit der US-Regierung unter Präsident Trump rief Obama die Demokraten dazu auf, dort, wo sie die Macht dazu hätten, Veränderungen herbeizuführen, um weiteren Schaden abzuwenden.

+++ Im umkämpften Bundesstaat Michigan haben die Demokraten Hochrechnungen zufolge ihren Senatssitz verteidigt.

Ihr linker Kandidat Abdul El-Sayed entschied die Wahl für sich und wird der erste muslimische Senator der Vereinigten Staaten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. Er setzte sich gegen den republikanischen Kandidaten Mike Rogers durch.

Das Rennen in dem nördlichen Bundesstaat galt landesweit als eines der spannendsten. Es wurde auch als Test dafür verstanden, inwiefern linke Vertreter der Demokraten in sogenannten Swing States Chancen auf Wahlerfolge haben. Damit sind Bundesstaaten gemeint, in denen mal Republikaner, mal Demokraten die Mehrheit holen.

+++ Der deutsch-amerikanische Professor an der Universität von Michigan, Rüdiger Bachmann, sieht die wirtschaftliche Lage in den USA als ein Grund für die Verluste der Republikaner.

+++ Bundesbildungsministerin Prien wertet den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA als Beleg für die Kraft der Demokratie.

"Ein Morgen der Zuversicht. Die Geschichte der liberalen Demokratie ist längst nicht auserzählt", schrieb die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende auf der Plattform X. Prien nannte den Wahlausgang ein "kraftvolles Votum".

+++ US-Präsident Trump will nach eigenen Angaben das Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren.

„Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte Trump in einem Interview der Zeitung „New York Times“. „Wir werden uns wahrscheinlich einigen“, erklärte er weiter.

In einem Interview mit „Fox News“ sagte Trump hingegen, die Demokraten würden ihm Gesetzesvorlagen vorlegen, die er als „wahnsinnig“ bezeichnete. Dagegen werde er sein Veto einlegen.

In Online-Medien veröffentlichte er als Signal an seine Anhänger zugleich eine rote Baseball-Kappe, auf der in weißen Großbuchstaben das Wort „Veto“ prangte.

+++ Der demokratische Kandidat Xavier Becerra hat in Kalifornien den Gouverneursposten erobert.

Er setzte sich gegen den Republikaner Steve Hilton durch, wie mehrere US-Sender nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen berichteten. Becerra, Sohn mexikanischer Einwanderer, wird demnach der erste hispanische Gouverneur des bevölkerungsreichsten und auch wirtschaftlich stärksten Bundesstaats der USA.

+++ Die Republikaner haben Hochrechnungen zufolge auch einen stark umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Maine verloren.

Senatorin Susan Collins, die fast 30 Jahre in der Kongresskammer saß, unterlag gegen den demokratischen Herausforderer Troy Jackson, wie die Sender CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.

+++ Nach übereinstimmenden Hochrechnungen mehrerer amerikanischer Medien erreichen die Demokraten eine Mehrheit auch im Senat.

Damit verlieren die Republikaner von US-Präsident Trump die Kontrolle über beide Kongresskammern. Das berichten die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind.

+++ Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert.

Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten. Es wäre der erste Senatssitz der Demokraten in Kansas seit 1932.

+++ Die Demokraten haben den Republikanern auch in Ohio einen Sitz im US-Senat abgenommen.

Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen übereinstimmend melden.

+++ Die Demokraten "flippen" auch Texas.

Bei der Senatswahl in der Republikaner-Hochburg eroberte der demokratische Kandidat James Talarico nach Prognosen der Sender CBS und NBC erstmals seit gut drei Jahrzehnten einen Senatssitz für seine Partei. Der 37-Jährige setzte sich klar gegen den Republikaner Ken Paxton durch, den US-Präsident Trump unterstützt hatte.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.