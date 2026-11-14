Cloud-Dienste

Microsoft-Logo vor weißem Hintergrund. Davor ein Smartphonescreen mit den Icons der Apps Outlook, Teams and Copilot (IMAGO / VCG)

Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit. Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte bei der Behebung der Störung gemacht. Der Konzern betonte anschließend, der Ausfall sei nicht durch einen Hackerangriff verursacht worden. Vielmehr habe ein intern durchgeführtes Upgrade der Netzwerk-Kapazität das Problem ausgelöst.

Die Störung hatte erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen und Behörden weltweit, da die betroffenen Anwendungen, darunter das Mailprogramm Outlook und die Bürokommunikationsanwendung Teams, zu den am häufigsten genutzten Programmen gehören.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.