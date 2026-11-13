Auch Outlook von Microsoft ist von der Störung betroffen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andre M. Chang)

In England muss etwa die Behörde für das staatliche Gesundheitssystem auf andere IT-Systeme oder Papierakten zurückgreifen, um die medizinische Grundversorgung und Termine aufrechtzuerhalten. Auch Deutschland ist von der Störung betroffen. Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums sagte, man gehe von erheblichen Auswirkungen für Unternehmen aus. Die Landesverwaltung von Brandenburg berichtet über geringe Einschränkungen. Diese hätten jedoch keinen Einfluss auf die Arbeit. Auch Bundesbehörden seien ebenfalls nicht in ihrer Arbeit eingeschränkt, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Deutsche Bahn, die Lufthansa und der Frankfurter Flughafen gaben zunächst ebenfalls Entwarnung.

Seit gestern Abend kommt es bei Microsoft zu Störungen einiger Kommunikationsprogramme. Der US-Konzern teilte mit, man sehe derzeit keine Anzeichen für einen Cyberangriff.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.