Mittlerer Osten
Militärkoalition in Saudi-Arabien zerstört Raketenwerfer und Tunnel von Huthi-Rebellen im Jemen

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben mehrere Raketenwerfer und Lagerstätten der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen.

    Ein Gebäude, vor dem Glassplitter liegen.
    Eine Militärkoalition zerstört Raketenwerfer und Tunnel von Huthi-Rebellen im Jemen. (AFP / -)
    Ein Sprecher des Bündnisses erklärte auf X, der Einsatz habe darauf abgezielt, die militärische Versorgung zwischen den von den Huthi kontrollierten Gebieten zu unterbrechen.
    Die vom Iran unterstützten Rebellen gaben ihrerseits einen weiteren Raketenangriff auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad sowie auf zwei Ölpumpenstationen bekannt. Über mögliche Schäden ist noch nichts bekannt. Nach saudischen Angaben konnte eine Rakete in der Luft zerstört werden.

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    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.