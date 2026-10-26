Mittlerer Osten

Ein Sprecher des Bündnisses erklärte auf X, der Einsatz habe darauf abgezielt, die militärische Versorgung zwischen den von den Huthi kontrollierten Gebieten zu unterbrechen.
Die vom Iran unterstützten Rebellen gaben ihrerseits einen weiteren Raketenangriff auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad sowie auf zwei Ölpumpenstationen bekannt. Über mögliche Schäden ist noch nichts bekannt. Nach saudischen Angaben konnte eine Rakete in der Luft zerstört werden.
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Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.