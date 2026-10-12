Brüchige Waffenruhe

Folgen israelischer Angriffe im Gaza-Streifen (Archiv) (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Israel teilte mit, Ziel sei ein militanter Kämpfer gewesen. Ähnlich hatte Israel gestern nach Angriffen in der Nähe eines Einkaufszentrums in Gaza-Stadt argumentiert, dort starben mindestens fünf Menschen.

Israel hatte seine Angriffe auf die Hamas in den vergangenen Wochen verstärkt. Das Land wirft der islamistischen Organisation eine Wiederaufrüstung und den Bruch der Waffenruhe vor. Die Hamas wirft Israel im Gegenzug vor, das Gaza-Friedensabkommen zu untergraben.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.