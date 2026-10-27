Bundeskanzler Merz (l.) und Singapurs Ministerpräsident Wong (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Viele Investoren, darunter auch die Staatsfonds seines Landes, seien zuversichtlich, dass Deutschland und Europa langfristig ein Potenzial zu bieten hätten, sagte Wong nach einem Treffen mit Bundeskanzler Merz. Das Vertrauen in den deutschen Standort sei ungebrochen. Merz erklärte, die EU wolle den Markt für Länder in Südostasien weiter öffnen. Man strebe verlässliche Partnerschaften an, um den freien Handel auszubauen.

Der Bundeskanzler trifft sich heute in Singapur auch mit Vertretern der Staatsfonds, die das Kapital und die Währungsreserven des Landes global anlegen. Anschließend reist der Kanzler nach Japan und Südkorea weiter.

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Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.