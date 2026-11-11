"Führungskräfte sind im Fokus"

Jensen Huang mit seiner Affäre, der mutmaßlichen Spionin Alice Huang. (picture alliance / Newscom)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, solche Muster gebe es hundertfach in Wirtschaft und Wissenschaft. Man dürfe das Treiben Chinas, aber auch Russlands und Nordkoreas nicht unterschätzen. Henrichmann rief zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden auf. Auch Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer geht davon aus, dass Führungskräfte aus der Wirtschaft im Fokus chinesischer Nachrichtendienste stehen.

Nvidia-Chef Huang hatte eine außereheliche Beziehung mit einer chinesischen Geschäftsfrau eingeräumt. Sie könnte nach Angaben aus amerikanischen Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein. Die US-Bundespolizei FBI nahm Ermittlungen auf. Nvidia gilt als Vorreiter bei KI-Chips. Die modernsten Chips unterliegen Exportbeschränkungen nach China.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.