Eine Starlink-Antenne (Christoph Soeder / dpa-ENR-Pool / dp / Christoph Soeder)

Die Armee habe gegen die Nutzungsbedingungen von Starlink verstoßen und den Dienst für Angriffe eingesetzt, bei denen Menschen getötet werden sollten, schrieb der SpaceX-Gründer Musk auf der Plattform X. Konkrete Fälle nannte er nicht. Musk schrieb weiter, dass diese Lücke in der vergangenen Woche geschlossen worden sei.

Starlink gehört zum Raumfahrtkonzern SpaceX. Es wird laut Musk als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt. Für das Militär spielt Starlink beim Einsatz von Drohnen, bei Logistik und Kommunikation eine wichtige Rolle. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine beklagt, dass das US-Satelliteninternet gedrosselt worden sei.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.