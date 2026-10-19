Die Gewalt durch israelische Siedler wird international verurteilt. (Leo Correa / AP / dpa)

Sie stehen im Verdacht, an den Attacken am Wochenende beteiligt gewesen zu sein. Um wen es sich bei den Festgenommenen handelt, wurde nicht mitgeteilt. Israels Regierung hat eine Untersuchung von mehreren Vorfällen angekündigt. Am Samstag hatten israelische Siedler im Westjordanland einen Autokonvoi europäischer Diplomaten gestoppt. Dabei soll ein französischer Bürgermeister verletzt worden sein. Zudem wurden in den vergangenen Tagen wiederholt Palästinenser während der Olivenernte angegriffen. Auch eine Journalistin der "Washington Post" wurde attackiert.

Die Angriffe wurden international verurteilt. Die EU-Kommission forderte eine vollständige Aufklärung sowie wirksame Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalt. US-Außenminister Rubio verlangte ein stärkeres Eingreifen der israelischen Armee.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.