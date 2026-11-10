Humanitäre Hilfe

Deir al-Balah: Palästinenser untersuchen Zelte, die unter Steinen und Erde begraben wurden. (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Die Hilfsorganisation erklärte in Bonn, während militärische Ausgaben stiegen, werde bei der Nothilfe weiter gekürzt. Sie forderte vom Bundestag Aufstockung der humanitären Hilfe auf 2,8 Milliarden Euro.

Die Organisation erklärte weiter, am Wochenende hätten bei Regenfällen tausende Menschen in Gaza den wenigen Schutz verloren, den sie noch gehabt hätten. Viele der Zeltlager lägen in Gebieten mit sandigem oder lehmigem Boden, die sich schnell in Schlammflächen verwandelten.

Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan forderte Israel auf, unverzüglich Lieferungen nach Gaza zuzulassen. Die SPD-Politikerin sagte, die Lebensmittel dort seien nicht nur sehr knapp, sondern verschimmelten wegen der Nässe und schlechter Lagerung. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in dem Palästinensergebiet mehr als zwei Millionen Menschen auf Schutz und Hilfe angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.