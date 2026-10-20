Nach Krawallen

Nach gewaltsamen Protesten und Plünderungen ‌in Frankreich haben die Behörden begrenzte Ausgangssperren angeordnet. (Thibaud Moritz / AFP / dpa)

Eine flächendeckende Ausgangssperre für die Hauptstadt Paris lehnte er ab, eine Ausrufung des Notstands sei aber möglich, so Lecornu.

Bei landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten war es am Wochenende in mehreren französischen Städten zu Straßenschlachten mit der Polizei gekommen. Randalierer plünderten Hunderte Geschäfte. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 2.300 Personen ‌festgenommen ‌und fast 1.000 Beamte verletzt.

Französische Gewerkschaften haben für den 5. November zu ​neuen Demonstrationen aufgerufen.

Auch italienische Regierung erwägt Ausgangssperren

In Italien kündigte die Regierung ebenfalls eine entschlossene Reaktion gegen Ausschreitungen an. Unter anderem in Mailand, Turin und Bologna waren in den vergangenen Tagen zunächst friedliche Proteste in Gewalt umgeschlagen. Auch dort werden Ausgangssperren erwogen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.