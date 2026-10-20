Bei den Protesten in Frankreich ging das Rathaus in Limoges in Flammen auf (picture alliance / MAXPPP / Elise CABANE)

Beschränkungen gibt es beispielsweise in Teilen von Paris und Marseille. Frankreichs Premier Lecornu hatte zuvor mitgeteilt, die bereits in der vergangenen Nacht verhängten Beschränkungen hätten die Lage beruhigt. Bei den für Samstag angekündigten Protesten sollen auch Soldaten eingesetzt werden. Kräfte der Anti-Terror-Einheit sollen Aufgaben der Sicherheitskräfte übernehmen. Die Regierung kündigte zudem einen massiven Polizeieinsatz an. Ziel sei es, nach den schweren Ausschreitungen vom Wochenende wieder Ordnung herzustellen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.