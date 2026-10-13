Bundesregierung

Sobald Einigkeit über alle Fragen der Alterssicherung herrsche, werde sein Ministerium zügig die entsprechenden Gesetze auf den Weg bringen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sprach mit Blick auf die Rentenreform ebenfalls von einem Klärungsbedarf in vielen Punkten. Es brauche einen großen gesellschaftlichen Kompromiss, betonte der Bundesfinanzminister.
Zuvor hatten Bundeskanzler Merz und andere CDU-Politiker Tempo bei der Umsetzung der Rentenreform angemahnt. Bis Jahresende müsse der Gesetzentwurf im Kabinett sein, erklärte Merz.
Bundespräsident Steinmeier überreicht dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten am späten Nachmittag die Ernennungsurkunde.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.