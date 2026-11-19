Kathrin Wahlmann (SPD), Justizministerin in Niedersachsen (Archivbild) (Julian Stratenschulte/dpa)

Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, sie tue das aus Verantwortung gegenüber der niedersächsischen Justiz und gegenüber der Landesregierung. Im laufenden Jahr hätten die Angriffe gegen sie ein solches Ausmaß angenommen, dass davon "ein Schaden in das Vertrauen in die Justiz" zu befürchten sei.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion, Hermann, nannte den Rücktritt "längst überfällig". Die CDU im Landtag hatte der SPD-Politikerin eine Pannenserie vorgeworfen und ihre Entlassung gefordert. Hintergrund sind unter anderem Vorfälle im Justizvollzug sowie Probleme bei der Digitalisierung.

Das Justizressort soll kommissarisch von Innenministerin Behrens übernommen werden.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.