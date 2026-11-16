Verkehrsminister

Nach wie vor fallen Flüge in den USA aus. (Anna Ringle / dpa / Anna Ringle)

Flugzeuge und Besatzungen seien teilweise noch nicht an den vorgesehenen Standorten, sagte er dem Sender CBS. Daher brauche man noch etwas Zeit. Ursprünglich hatten die Behörden eine Normalisierung bis heute Abend in Aussicht gestellt.

Am Freitag war in den USA der längste landesweite Flugstopp seit 25 Jahren verhängt worden. Mehr als vier Stunden durfte keine Maschine abheben. Grund waren nach Angaben der US-Regierung Probleme mit veralteten Anlagen bei der Modernisierung der Flugsicherung. Dadurch sei es zu Ausfällen bei der Kommunikation und der Radarabdeckung gekommen.

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Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.