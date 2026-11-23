Besonders umstritten waren auch hier Inhalte zur Migrationspolitik. Die Delegierten stimmten am Ende für eine vergleichsweise gemäßigte Auslegung ihres Kampfbegriffs "Remigration". Innerhalb der gesamten Partei gibt es derzeit heftige Diskussionen. Der Vorsitzende Chrupalla und der Bundestagsabgeordnete Krah hatten zuletzt mit zurückhaltenden Äußerungen Kritik auf sich gezogen. Krah sagte der Wochenzeitung Die Zeit, wenn er plötzlich als liberal gelte, müssten die Maßstäbe ganz schön verrutscht sein. Bundesvize Tritschler hatte erklärt, wer glaube, man könne eine echte Asylwende - Zitat -'kuschelig'und ohne'unschöne Bilder'haben, der irre. Der Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation, Hohm, meinte, bei Abschiebungen nur auf vollziehbar Ausreisepflichtige, Kriminelle und wirtschaftlich Untätige zu schauen, reiche nicht. Die "Masseneinwanderung" vernichte - Zitat - "die Identität unseres Landes". Die historische Aufgabe der AfD sei es, "Deutschland als Land der Deutschen zu bewahren".
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.