Der CDU-Politiker erhielt die Stimmen aller 16 Bundesländer. Wüst übernimmt das Amt zum 1. November. Er leitet dann die Plenarsitzungen des Bundesrats und vertritt die Länderkammer. Zudem ist er der Stellvertreter des Bundespräsidenten.
Der Vorsitz des Bundesrats rotiert unter den Ländern. Wüst folgt auf den bisherigen Amtsinhaber, den Bremer Bürgermeister Bovenschulte von der SPD.
Bremer Bürgermeister Bovenschulte hatte bei den geplanten Reformen der Bundesregierung mehr Gerechtigkeit angemahnt. E r sagte im Deutschlandfunk, in der Wahrnehmung der Menschen müssten viele unten auf der sozialen Leiter alle Belastungen tragen . Personen mit sehr hohen Vermögen hingegen trügen nichts bei. Der SPD-Politiker erklärte, man brauche ein Reformversprechen, das eine bessere Zukunft aufzeige.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.