Länderkammer
NRW-Ministerpräsident Wüst wird neuer Bundesratspräsident

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst ist zum neuen Präsidenten des Bundesrats gewählt worden.

    Andreas Bovenschulte (l, SPD), amtierender Bundesratspräsident, und Hendrik Wüst (CDU), stehen nach der Wahl von Wüst zum neuen Bundesratspräsidenten im Deutschen Bundesrat.
    Andreas Bovenschulte (l, SPD), amtierender Bundesratspräsident, und Hendrik Wüst (CDU), stehen nach der Wahl von Wüst zum neuen Bundesratspräsidenten im Deutschen Bundesrat. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Der CDU-Politiker erhielt die Stimmen aller 16 Bundesländer. Wüst übernimmt das Amt zum 1. November. Er leitet dann die Plenarsitzungen des Bundesrats und vertritt die Länderkammer. Zudem ist er der Stellvertreter des Bundespräsidenten.
    Der Vorsitz des Bundesrats rotiert unter den Ländern. Wüst folgt auf den bisherigen Amtsinhaber, den Bremer Bürgermeister Bovenschulte von der SPD.
    Bremer Bürgermeister Bovenschulte hatte bei den geplanten Reformen der Bundesregierung mehr Gerechtigkeit angemahnt. E r sagte im Deutschlandfunk, in der Wahrnehmung der Menschen müssten viele unten auf der sozialen Leiter alle Belastungen tragen . Personen mit sehr hohen Vermögen hingegen trügen nichts bei. Der SPD-Politiker erklärte, man brauche ein Reformversprechen, das eine bessere Zukunft aufzeige.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.