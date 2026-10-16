Andreas Bovenschulte (l, SPD), amtierender Bundesratspräsident, und Hendrik Wüst (CDU), stehen nach der Wahl von Wüst zum neuen Bundesratspräsidenten im Deutschen Bundesrat. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der CDU-Politiker erhielt die Stimmen aller 16 Bundesländer. Wüst übernimmt das Amt zum 1. November. Er leitet dann die Plenarsitzungen des Bundesrats und vertritt die Länderkammer. Zudem ist er der Stellvertreter des Bundespräsidenten.

Der Vorsitz des Bundesrats rotiert unter den Ländern. Wüst folgt auf den bisherigen Amtsinhaber, den Bremer Bürgermeister Bovenschulte von der SPD.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.