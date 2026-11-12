Chiphersteller

Jensen Huang (picture alliance/dpa | Soeren Stache)

Außerdem berichtet die "New York Times", dass Huang eine weitere außereheliche Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin gehabt habe. Die Zeitung beruft sich dabei auf mehrere Mitarbeiter des Konzerns.

Huang ist Mitgründer des Chipkonzerns und seit mehr als 30 Jahren dessen Chef. Er gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma. Die Managementstruktur ist laut Medienberichten außergewöhnlich stark auf ihn zugeschnitten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.