Chiphersteller
Nvidia-Chef Huang verlässt nach Affären das Unternehmen

Der Chef des amerikanischen Chipherstellers Nvidia, Jensen Huang, gibt nach mehreren Affären seinen Posten auf. Das teilte der Konzern mit Sitz in Kalifornien mit. Finanzvorständin Colette Kress soll demnach als Interims-Chefin einspringen. Hintergrund ist, dass Huang eine Beziehung zu einer Frau eingeräumt hat, die als mögliche Spionin aus China gilt.

    Jensen Huang spricht vor schwarzem Hintergrund auf der Bühne.
    Jensen Huang (picture alliance/dpa | Soeren Stache)
    Außerdem berichtet die "New York Times", dass Huang eine weitere außereheliche Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin gehabt habe. Die Zeitung beruft sich dabei auf mehrere Mitarbeiter des Konzerns.
    Huang ist Mitgründer des Chipkonzerns und seit mehr als 30 Jahren dessen Chef. Er gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma. Die Managementstruktur ist laut Medienberichten außergewöhnlich stark auf ihn zugeschnitten.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.