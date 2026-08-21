Obst und Gemüstekisten auf einer Wiese (picture alliance / Westend61 / Jose Carlos Ichiro)

In Rheinland-Pfalz etwa ernteten Landwirte weniger Äpfel und Kirschen, teilte der Bauern und Winzerverband Rheinland-Nassau mit. Die Früchte seien kleiner oder am Baum vertrocknet. Besonders betroffen seien die Anbauregionen rund um Koblenz und die Grafschaft im Landkreis Ahrweiler. Auch im Süden von Deutschland berichten Obstbauern von Sonnenbrandschäden an Früchten und Bäumen. Die Kombination aus langanhaltender Hitze und fehlendem Niederschlag bringe die Natur an ihre Grenzen.

In Frankreich melden Schneckenzüchter ebenfalls Probleme aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze. Für die Züchter sei es ein schwieriges Jahr, weil Schnecken Kühle und Feuchtigkeit bräuchten, sagte ein Verbandssprecher. Schnecken sind als Delikatesse in Frankreich besonders zur Weihnachtszeit beliebt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.